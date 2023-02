La storia dell’orso strafatto di cocaina da cui è stato tratto un film (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Cocainorso” si ispira a un episodio avvenuto realmente in Georgia nel 1985, anche se molto alla lontana Leggi su ilpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Cocainorso” si ispira a un episodio avvenuto realmente in Georgia nel 1985, anche se molto alla lontana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : La storia dell’orso strafatto di cocaina da cui è stato tratto un film - PatataDaGuerra : @M49liberorso Non venire a raccontarmi la storia dell'orso sinistroide. Sono partiti dalla Turchia cazzo! DALLA TURCHIA! - Sergi0M0ra : RT @ProvenzaleG: METAMORFOSI '... non ci crede più nessuno alla vulgata dell'orso russo che fagocita popoli inermi'... In un articolo del… - laviniamainardi : RT @NeroOnTheory: 'Un orso che abbiamo desiderato per ripopolare le Alpi si è dimostrato essere una presenza ingombrante'. Elisa Bosisio ri… - ProvenzaleG : METAMORFOSI '... non ci crede più nessuno alla vulgata dell'orso russo che fagocita popoli inermi'... In un artic… -