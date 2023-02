La squadra di Inzaghi giocherà quattro partite tra campionato e Champions League (Di lunedì 27 febbraio 2023) Archiviato febbraio, si apre un nuovo mese ricco di impegni per l’Inter: a marzo i nerazzurri affronteranno una serie di quattro partite in due competizioni diverse. Il mese si aprirà con la sfida contro il Lecce, in programma domenica 5 alle 18:00 a San Siro e vedrà poi gli uomini di Inzaghi andare in trasferta contro lo Spezia venerdì 10.Marzo poi si concluderà con due impegni fondamentali: il ritorno degli ottavi di UEFA Champions League in casa del Porto, in programma martedì 14 marzo, e il big match contro la Juventus, valido per la 27ª giornata di Serie A. Dopo la sfida contro i bianconeri il campionato si fermerà per gli impegni delle Nazionali, per poi ripartire l’1 aprile.SERIE A 25ª GIORNATA Domenica 05/03/2023 18:00 INTER-Lecce (clicca qui e acquista i biglietti)SERIE A ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Archiviato febbraio, si apre un nuovo mese ricco di impegni per l’Inter: a marzo i nerazzurri affronteranno una serie diin due competizioni diverse. Il mese si aprirà con la sfida contro il Lecce, in programma domenica 5 alle 18:00 a San Siro e vedrà poi gli uomini diandare in trasferta contro lo Spezia venerdì 10.Marzo poi si concluderà con due impegni fondamentali: il ritorno degli ottavi di UEFAin casa del Porto, in programma martedì 14 marzo, e il big match contro la Juventus, valido per la 27ª giornata di Serie A. Dopo la sfida contro i bianconeri ilsi fermerà per gli impegni delle Nazionali, per poi ripartire l’1 aprile.SERIE A 25ª GIORNATA Domenica 05/03/2023 18:00 INTER-Lecce (clicca qui e acquista i biglietti)SERIE A ...

