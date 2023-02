La Spezia, ruba tutto in un negozio: denunciato (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'uomo, un trentottenne di un'altra regione, è stato notato nelle telecamere di videosorveglianza al centro commerciale Le Terrazze Leggi su lanazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) L'uomo, un trentottenne di un'altra regione, è stato notato nelle telecamere di videosorveglianza al centro commerciale Le Terrazze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShivaBakta : @NicoloZuliani @Uncanny_South Ah già, non c'è grossa simpatia a Spezia per un arsenale che non serve a un cazzo da… - Gio40351985 : RT @ferrerogianlu: Non hanno punito lo Spezia per dei cori RIPRESI verso un nostro giocatore, ma ricordiamo sempre che la #Juventus ruba. - Prince36596581 : RT @ferrerogianlu: Non hanno punito lo Spezia per dei cori RIPRESI verso un nostro giocatore, ma ricordiamo sempre che la #Juventus ruba. - gabbo_gobbo : RT @ferrerogianlu: Non hanno punito lo Spezia per dei cori RIPRESI verso un nostro giocatore, ma ricordiamo sempre che la #Juventus ruba. - robertorodi76 : RT @ferrerogianlu: Non hanno punito lo Spezia per dei cori RIPRESI verso un nostro giocatore, ma ricordiamo sempre che la #Juventus ruba. -