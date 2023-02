La sinistra specula sui morti. Schlein: governo disumano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Strumentalizzare, prendere un dramma dall'ottica sbagliata. La tragedia a largo di Crotone, ieri, ha acceso gli strali della sinistra sulla normativa approvata dal governo per regolamentare l'attività delle Ong. Una questione che riguarda le troppe fattispecie di irregolarità che hanno contrassegnato l'attività di queste organizzazioni e, dunque, estranea rispetto a quanto accaduto. L'ha spiegato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenendo a «Mezz'ora in più», programma condotto da Lucia Annunziata: «le Ong non c'entrano niente: chi sostiene questo lo fa soltanto per mera speculazione politica». E ancora, ha aggiunto: «nessuno fa guerra alle Ong, il governo ha dato delle regole. Le Ong è bene che salvino. Ma se si mettono d'accordo o aspettano gli scafisti che portano persone, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Strumentalizzare, prendere un dramma dall'ottica sbagliata. La tragedia a largo di Crotone, ieri, ha acceso gli strali dellasulla normativa approvata dalper regolamentare l'attività delle Ong. Una questione che riguarda le troppe fattispecie di irregolarità che hanno contrassegnato l'attività di queste organizzazioni e, dunque, estranea rispetto a quanto accaduto. L'ha spiegato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenendo a «Mezz'ora in più», programma condotto da Lucia Annunziata: «le Ong non c'entrano niente: chi sostiene questo lo fa soltanto per merazione politica». E ancora, ha aggiunto: «nessuno fa guerra alle Ong, ilha dato delle regole. Le Ong è bene che salvino. Ma se si mettono d'accordo o aspettano gli scafisti che portano persone, ...

