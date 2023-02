La sinistra al caviale specula sulla strage dei migranti e festeggia la “prima donna” leader dimenticando la Meloni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bisogna spendere cinquemila euro a notte a Cortina a Capodanno come Giuseppe Conte o costruirsi scientificamente un ISEE perfetto come l’accoppiata Fratoianni-Piccolotti per avere titolo a parlare di povertà e di dramma dei migranti. Nemmeno cinque minuti dopo l’annuncio della tragedia di Cutro è scattata, come la reazione di Usain Bolt agli spari di partenza, l’artiglieria militante, con solfa di intellettuali al seguito, per addebitare al centrodestra un dramma più volte ( e in maniera ciclopica) sperimentato quando al timone c’erano loro. Epperò, la capacità digestiva del pensiero unico metabolizza rapidamente il cattivo esempio trasformandolo in buoni consigli, in irritazione contro “le destre “, nella melassa retorica dell’accoglienza indiscriminata. Nel 1997, Prodi e Rifondazione comunista al potere, la drammatica morte di 81 albanesi e 24 dispersi, ad ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bisogna spendere cinquemila euro a notte a Cortina a Capodanno come Giuseppe Conte o costruirsi scientificamente un ISEE perfetto come l’accoppiata Fratoianni-Piccolotti per avere titolo a parlare di povertà e di dramma dei. Nemmeno cinque minuti dopo l’annuncio della tragedia di Cutro è scattata, come la reazione di Usain Bolt agli spari di partenza, l’artiglieria militante, con solfa di intellettuali al seguito, per addebitare al centrodestra un dramma più volte ( e in maniera ciclopica) sperimentato quando al timone c’erano loro. Epperò, la capacità digestiva del pensiero unico metabolizza rapidamente il cattivo esempio trasformandolo in buoni consigli, in irritazione contro “le destre “, nella melassa retorica dell’accoglienza indiscriminata. Nel 1997, Prodi e Rifondazione comunista al potere, la drammatica morte di 81 albanesi e 24 dispersi, ad ...

