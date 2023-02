La rivincita di Camilla: non sarà solo Regina Consorte ma Regina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo anni il riscatto della moglie di Carlo III L’altra, la terza del matrimonio di Carlo e Diana, ovvero Camilla Parker Bowles finalmente ha la sua rivincita. Come noto, Carlo è diventato, dopo la morte della Regina Elisabetta II, Re con il nome di Carlo III. Stando alle ultime volontà della compianta sovrana, Camilla sarebbe dovuta diventare Regina Consorte. Ora però le cose sono diverse. Sta prendendo forma la cerimonia di incoronazione di Carlo III, in programma, il 6 maggio 2023 e arrivano sempre nuovi dettagli. Stando alle ultime clamorose indiscrezioni però Camilla non sarà la semplice Regina Consorte ma sarà ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo anni il riscatto della moglie di Carlo III L’altra, la terza del matrimonio di Carlo e Diana, ovveroParker Bowles finalmente ha la sua. Come noto, Carlo è diventato, dopo la morte dellaElisabetta II, Re con il nome di Carlo III. Stando alle ultime volontà della compianta sovrana,sarebbe dovuta diventare. Ora però le cose sono diverse. Sta prendendo forma la cerimonia di incoronazione di Carlo III, in programma, il 6 maggio 2023 e arrivano sempre nuovi dettagli. Stando alle ultime clamorose indiscrezioni perònonla semplicema...

