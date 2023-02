La Regina Insh | ‘politerapia per oltre 2 mln italiani | ecco come gestirla’

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – In Italia2 milioni di anziani sono esposti a interazioni farmacologiche potenzialmente gravi e un altro milione assume farmaci inappropriati, con un aumento del rischio di errori di assunzione, scarsa aderenza terapeutica, deterioramento funzionale e cognitivo, stato confusionale acuto, disturbi del comportamento, disturbi alimentari, fragilità, aumento del rischio di ospedalizzazione e morte. Questo è il quadro tracciato dal rapporto OsMed (Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali) del 2021. “Già nel 2019 i dati del rapporto sul consumo di farmaci nell’anziano rilevano che900mila soggetti assumono due o più farmaci che aumentano il rischio di sanguinamento gastrointestinale, quasi 250mila assumono due o più farmaci che prolungano il QT esponendoli al rischio di aritmie gravi, se non fatali, e ...

I farmaci 'più spesso prescritti in maniera inappropriata nell'anziano - afferma La Regina, che è anche vice presidente dell'Italian Network for Safety in Healthcare - risultano essere:

