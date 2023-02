La Red Bull è perfetta, sarà un incredibile Max Verstappen (Di lunedì 27 febbraio 2023) In una prima giornata di test che potrebbe risultare profetica come una sorta di trailer della stagione, Max Verstappen ha messo in moto la sua nuova RB19 e nessuno l’ha più visto Ha fermato il tempo migliore e ha continuato a girare fino a completare 157 tornate, cento esatte in più di quelle che saranno necessarie domenica prossima per completare il primo gran premio del 2023. Ecco, valeva la pena ricordare tutto questo, per dire che col suo talento e la sicurezza datagli dai due titoli mondiali già messi in curriculum, Max sale su una macchina costruita con l’intento di rivedere e migliorare un progetto tecnico già vicino alla perfezione. E quando si è trattato di verificarlo, si è messo al volante e via, sicuro come se la RB19 l’avesse guidata da anni L’olandese della Red Bull ha impressionato infatti per velocità e soprattutto costanza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) In una prima giornata di test che potrebbe risultare profetica come una sorta di trailer della stagione, Maxha messo in moto la sua nuova RB19 e nessuno l’ha più visto Ha fermato il tempo migliore e ha continuato a girare fino a completare 157 tornate, cento esatte in più di quelle che saranno necessarie domenica prossima per completare il primo gran premio del 2023. Ecco, valeva la pena ricordare tutto questo, per dire che col suo talento e la sicurezza datagli dai due titoli mondiali già messi in curriculum, Max sale su una macchina costruita con l’intento di rivedere e migliorare un progetto tecnico già vicino alla perfezione. E quando si è trattato di verificarlo, si è messo al volante e via, sicuro come se la RB19 l’avesse guidata da anni L’olandese della Redha impressionato infatti per velocità e soprattutto costanza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : La F1 sta per ripartire e oltre ad i motori sulle piste, si scalda anche l'ambiente ?? Queste le parole del team pr… - Nick_cannonier : @alice18067777 @Pierre8244309 @Nicola89144151 2020 = accordo segreto perché Red Bull sa solo piangere 2021 = anno… - Nick_cannonier : @alice18067777 @Pierre8244309 @Nicola89144151 2008 = bocchettone a singapore e Ungheria rottura motore a Massa 2009… - sebyciaravola22 : @antorendina secondo me saprà giocarsela con red bull, non vedo la red bull così tanto lontana come descritta da tu… - Nick_cannonier : @alice18067777 @Pierre8244309 @Nicola89144151 ... team medio alto. Se si vuole vincere il mondiale piloti e costrut… -