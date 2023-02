La proroga alle Concessioni balneari può ‘indispettire’ Bruxelles ed il conseguente arrivo dei fondi del Pnrr, ‘inguaiando’ il governo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non che sia una novità ma, tanto per ‘rinfrescare il concetto’, la vicenda delle Concessioni balneari hanno fornito lo spunto a Bruxelles per battere sempre sullo stesso punto: “Fate le riforme? Ecco i fondi del Pnrr! Tergiversate o rimandate? Rubinetti chiusi!”. Non c’è dunque da meravigliarsi per quanto sta accadendo nelle ultime ore, dopo che il dl Milleproroghe di fatto, ha appunto ‘rimandato’ la situazione baneari a fine 2024. Le Concessioni balneari possono ‘condizionare ‘ il Pnrr, andando a creare grossi problemi al governo stesso Dunque, come fa giustamente notare il cronista Fabio Insenga, dell’agenzia di stampa Adnkronos, “La conseguenza diretta della proroga al 2024 delle Concessioni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non che sia una novità ma, tanto per ‘rinfrescare il concetto’, la vicenda dellehanno fornito lo spunto aper battere sempre sullo stesso punto: “Fate le riforme? Ecco idel! Tergiversate o rimandate? Rubinetti chiusi!”. Non c’è dunque da meravigliarsi per quanto sta accadendo nelle ultime ore, dopo che il dl Milleproroghe di fatto, ha appunto ‘rimandato’ la situazione baneari a fine 2024. Lepossono ‘condizionare ‘ il, andando a creare grossi problemi alstesso Dunque, come fa giustamente notare il cronista Fabio Insenga, dell’agenzia di stampa Adnkronos, “La conseguenza diretta dellaal 2024 delle...

