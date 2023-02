La prima fuga dal Pd dopo la vittoria di Schlein, l’ex ministro Fioroni se ne va: «Per noi non c’è più spazio» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra i primi ad annunciare l’uscita dal Pd dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie c’è l’ex ministro Beppe Fioroni, che per la corsa alla segreteria dem aveva appoggiato Stefano Bonaccini. I venti di scissione per ora restano tesi soprattutto nei retroscena dei quotidiani. La decisione di Fioroni per il momento non lo vedrebbe andare verso una meta precisa, come spiega all’Adnkronos: «Io sono sempre stato uno con le valigie in mano e stavolta prendo atto che è arrivato il momento». Storico dirigente viterbese della Margherita, tra i fondatori del Pd, è stato ministro dell’Istruzione tra il 2006 e il 2008 con il governo Prodi II. Una lunga carriera politica da cattolico nel centrosinistra, in cui ormai pare non ritrovarsi più ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra i primi ad annunciare l’uscita dal Pdladi Ellyallerie c’èBeppe, che per la corsa alla segreteria dem aveva appoggiato Stefano Bonaccini. I venti di scissione per ora restano tesi soprattutto nei retroscena dei quotidiani. La decisione diper il momento non lo vedrebbe andare verso una meta precisa, come spiega all’Adnkronos: «Io sono sempre stato uno con le valigie in mano e stavolta prendo atto che è arrivato il momento». Storico dirigente viterbese della Margherita, tra i fondatori del Pd, è statodell’Istruzione tra il 2006 e il 2008 con il governo Prodi II. Una lunga carriera politica da cattolico nel centrosinistra, in cui ormai pare non ritrovarsi più ...

