La piccola rivoluzione democratica di Elly Schlein La nuova Segretaria del Pd tra occasioni e nodi da sciogliere

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una. L’ha definita così, evidentemente emozionata. La deputata, già Europarlamentare e Vicepresidente dell’Emilia-Romagna, si prende la segreteria del Partito Democratico. Lo fa con stili e modalità del tutto nuove che non possono sintetizzarsi, solamente, nelle caratteristiche di giovane e donna che comunque hanno una valenza simbolica e storica. Specialmente se pensiamo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : “Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiam… - GiovaQuez : Schlein: “Vi sono immensamente grata, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche questa volta non… - Adnkronos : 'Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare'. Le prime dichiarazio… - donadiomaria : RT @Adnkronos: 'Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare'. Le prime dichiarazioni di Ell… - Alessan00431913 : RT @pdnetwork: “Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto u… -

"Abbiamo fatto unagrande. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare ", ha sottolineato aggiungendo: "Questo voto dimostra che il popolo democratico c'è ed è vivo". Leggi anche ...Con la voce rotta dall'emozione, Schlein ha festeggiato: 'Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto unagrande, anche questa volta non ci hanno visto arrivare'. Risultati Primarie ...

Elly Schlein nuova segretaria del Pd: «Una piccola rivoluzione per povertà,sanità pubblica, migranti, clima» TraniViva

“Abbiamo vinto, è una piccola rivoluzione”. Schlein si prende il Pd ... Il Dubbio

Elly Schlein vince le primarie del Pd: "Abbiamo fatto una piccola ... Dire

Pd, Schlein: "Abbiamo fatto una piccola-grande rivoluzione" Il Sole 24 ORE

L’onda di Elly Schlein conquista il Pd: «È una rivoluzione» L'Espresso

Nella lunga lista di ringraziamenti dopo l'ufficialità del trionfo, Elly ha voluto ricordare anche Marielle Franco, attivista per i diritti umani nelle favelas di Rio de Janeiro, bisessuale, assassina ...La nuova (e prima) segretaria del Pd: 'Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi. Per me un mandato chiaro a cambiare davvero” ...