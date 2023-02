La pandemia ha aumentato il fatturato dei casino online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra i settori che maggiormente hanno risentito delle restrizioni durante la pandemia, possiamo annoverare i settori del betting e del gambling per quanto riguarda le strutture fisiche. Altro discorso invece per quanto riguarda i casino online che hanno notevolmente aumentato il proprio fatturato. L'Italia è da sempre un paese con la cultura del gioco e delle scommesse, fin dai tempi delle riffe di piazza, passando per il totocalcio domenicale con la famosa schedina, quante persone avevano il 13 come numero preferito.Ma i tempi cambiano e cambia pure il modo di giocare, ed il comparto che ha avuto una vera e propria crescita è stato quello come detto prima delle scommesse e dei casino online. Magari non si proverà l'atmosfera di essere all'interno di un ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra i settori che maggiormente hanno risentito delle restrizioni durante la, possiamo annoverare i settori del betting e del gambling per quanto riguarda le strutture fisiche. Altro discorso invece per quanto riguarda iche hanno notevolmenteil proprio. L'Italia è da sempre un paese con la cultura del gioco e delle scommesse, fin dai tempi delle riffe di piazza, passando per il totocalcio domenicale con la famosa schedina, quante persone avevano il 13 come numero preferito.Ma i tempi cambiano e cambia pure il modo di giocare, ed il comparto che ha avuto una vera e propria crescita è stato quello come detto prima delle scommesse e dei. Magari non si proverà l'atmosfera di essere all'interno di un ...

