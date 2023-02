La Pallamano Benevento supera anche il Fondi al Pala Ferrara

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Inizia bene il girone di ritorno della, vittoriosa alcontro ilcon un netto 37-21 (Primo tempo 19-13). Gara senza storia quella contro la compagine laziale, l’unica che era stata in grado di fermare la corsa dei giallorossi al debutto stagionale. Privo dello squalificato Pierluigi Formato e con Francesco Coviello e Antonio De Luca a mezzo servizio, mister Sangiuolo ha ottenuto buone risposte da chi precedentemente aveva avuto meno confidenza con il campo collezionando una serie di appunti positivi. Il portiere Antonio Del Ninno è stato tra i protagonisti dell’ultimo confronto. “Ringrazio mister Sangiuolo per la bella opportunità che mi sta dando – dichiara il classe 2007 -. All’inizio ho avvertito un po’ di ansia ma tutto è ...

Laè pronta per il terzo impegno casalingo consecutivo. I giallorossi domani alle ore 18.30 ospiteranno il Fondi al Pala Ferrara con l'obiettivo di consolidare il primo posto ...

La Pallamano Benevento è pronta per il terzo impegno casalingo consecutivo. I giallorossi oggi alle ore 18.30 ospiteranno il Fondi al PalaFerrara con ...