La novità Schlein non è buona notizia né per l’Italia né per l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’elezione di Ellya segretario del Partito democratico non è unané per il Pd né perné per.0 L’operazione speciale contro il Pd è riuscita in pieno: una parlamentare sveglia e coraggiosa ma totalmente estranea al partito che, piaccia o no, ha retto il paese negli ultimi quindici anni, ha conquistato un’organizzazione politica che detestava, che voleva occupare e a cui non era iscritta fino a qualche settimana fa, grazie al voto nei gazebo aperto ai non iscritti al Pd, dopo che gli iscritti avevano invece scelto Stefano Bonaccini.rappresenta ciò che è diventata oggi la sinistra social (senza la “e” finale), una sinistra minoritaria dei diritti di genere e delle lotte intersezionali e quanto di più lontano esista in natura dagli ...