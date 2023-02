La lettera d’amore di Diletta Leotta per il suo Loris Karius | “Le notti tristi | il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’amore tranon è più un segreto. La giornalista di DAZN ha dedicato unaromantica al compagno. Volata a Londra per stagli vicino, gli ha voluto dimostrare sostegno non solo con la sua presenza ma anche con questo gesto di scrivere una: dopo un lungo stop,è tornato a giocare con il Newcastle contro il Manchester United. “Caro, mi piacerebbe scriverti questadomani, o dopo, una volta finita la partita che ti riporta in campo dopo questi due, interminabili, dolorosi e incredibili anni. In questo momento smetto di essere lache conosci e, come in Canto di Natale di Charles Dickens, indosso i panni del ‘fantasma del passato’ per farti voltare e ...