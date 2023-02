La Lazio piega la Samp 1-0 | decide Luis Alberto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lafa sua la sfida contro ladoria, vincendo 1-0 a dieci minuti dalla fine con una magia dinel posticipo della 24esima giornata di Serie A. Basta dunque il gol dello spagnolo, anche di fronte a una prova stoica dei liguri. I biancocelesti qualche obbligo in più ce lo avevano. Invece il primo tempo si conclude giustamente in parità, soprattutto per merito dei blucerchiati che a livello difensivo non si sono quasi mai fatti sorprendere, nonostante l'emergenza per le tante assenze. Gli uomini di Stankovic sono bravi nel pressing sugli avversari e a chiudere gli spazi di manovra. Alla mezzora si rendono anche molto pericolosi in contropiede con Cuisance, murato dall'intervento di Marusic. Allanon sono mancate le occasioni da gol, almeno tre nitide. Al 20? ...