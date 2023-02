La Lazio batte la Ternana e resta in vetta, tris del Napoli sul Chievo, Cittadella terzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al termine della 18ª giornata di Serie B, la Lazio e il Napoli si confermano al primo e secondo posto della classifica del campionato cadetto, inseguite dal Cittadella, a -3 dalla vetta e -1 dal secondo posto. Perde invece terreno la Ternana, sconfitta in questo turno proprio dalla capolista. Nella parte bassa della classifica balzo in avanti della Torres, che batte il Trento in rimonta, mentre la crisi del Tavagnacco prosegue con il 13° ko subito in 18 giornate. La Lazio di Catini sembra inarrestabile: nella domenica in cui si gioca la terza giornata del girone di ritorno, le Aquilotte battono con un cinico 1-0 la Ternana, restando salde al primo posto a 44 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Napoli. Allo stadio “Fersini” di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al termine della 18ª giornata di Serie B, lae il Napoli si confermano al primo e secondo posto della classifica del campionato cadetto, inseguite dal, a -3 dallae -1 dal secondo posto. Perde invece terreno la, sconfitta in questo turno proprio dalla capolista. Nella parte bassa della classifica balzo in avanti della Torres, cheil Trento in rimonta, mentre la crisi del Tavagnacco prosegue con il 13° ko subito in 18 giornate. Ladi Catini sembra inarbile: nella domenica in cui si gioca la terza giornata del girone di ritorno, le Aquilotte battono con un cinico 1-0 lando salde al primo posto a 44 punti, con due lunghezze di vantaggio sul Napoli. Allo stadio “Fersini” di ...

