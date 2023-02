La guerra contro papa Francesco e sulla proprietà del convento dietro la rivolta delle suore a Pienza: spunta il nome di mons. Viganò (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le suore di clausura del Monastero Maria Tempio dello Spirito Santo di Pienza sono saltate agli onori della cronaca negli ultimi giorni a causa della loro ribellione alla Diocesi, e quindi al Vaticano. In particolare ha fatto discutere la loro opposizione al trasferimento della badessa suor Diletta Forti. Alla diffida formale della diocesi nei loro confronti, avevano risposto parlando di «un’epurazione senza motivi ufficiali». La loro causa, adesso, ha ricevuto un endorsement forse inaspettato: quello di monsignor Viganò, l’ex potente segretario del Governatorato del Vaticano, ora presule di una diocesi in Kosovo. Noto anche per essere ritenuto il peggior nemico di papa Francesco, in quanto epigono della Chiesa ultra-tradizionalista. Il dossier La figura di ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ledi clausura del Monastero Maria Tempio dello Spirito Santo disono saltate agli onori della cronaca negli ultimi giorni a causa della loro ribellione alla Diocesi, e quindi al Vaticano. In particolare ha fatto discutere la loro opposizione al trasferimento della badessa suor Diletta Forti. Alla diffida formale della diocesi nei loro confronti, avevano risposto parlando di «un’epurazione senza motivi ufficiali». La loro causa, adesso, ha ricevuto un endorsement forse inaspettato: quello diignor, l’ex potente segretario del Governatorato del Vaticano, ora presule di una diocesi in Kosovo. Noto anche per essere ritenuto il peggior nemico di, in quanto epigono della Chiesa ultra-tradizionalista. Il dossier La figura di ...

