"La guerra contro gli armeni è finita nel punto cieco della comunicazione" (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Alcuni conflitti suscitano emozione, reattività e commenti, sia tra i politici che sui media", scrive lo storico ebreo francese Marc Knobel sul settimanale francese Nouvel Obs. "Nei conflitti che oggi insanguinano il pianeta, c'è una guerra particolarmente dura condotta dall'Azerbaigian contro l'Armenia, a quattro ore di volo da Parigi. Certo, l'Armenia è lontana e il Nagorno-Karabakh – chiamato anche Artsakh dagli armeni – sembra enigmatico, come se fosse ancora più misterioso. I nostri contemporanei troverebbero difficile localizzarli su una mappa geografica. Questa ignoranza generale è la sfortuna degli armeni. Porta gioia anche ai loro nemici, le forze del pan-turchismo, responsabili del genocidio del 1915, che ne approfittano per portare a termine l'opera di nascosto. E' così che l'ultimo atto ...

