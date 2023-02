La fuga del Napoli è diventata un alibi per le inseguitrici che sanno di essere inadeguate (Libero) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Napoli e il suo straordinario cammino in campionato è ormai diventato un alibi per le altre squadre di Serie A, che non riescono ad uguagliarlo e neppure ad andarci vicino. E allora si buttano sull’Europa, nel “tentativo di mitigare la mediocrità in campionato”. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. “Il volo del Napoli è diventato una scusa per la discontinuità delle altre che, sapendo di essere inadeguate, cercano la redenzione oltre i confini. È una specie di ammissione di colpa. Nessuna ha mai provato a raggiungere la capolista. Nessuna. Mai. Da mesi gli allenatori ripetono che a quei ritmi il Napoli è irraggiungibile e che in caso di scudetto sarà da applaudire e basta. Puro maniavantismo. Fanno i furbi, cercano di cambiare il punto di vista sul loro operato: se ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ile il suo straordinario cammino in campionato è ormai diventato unper le altre squadre di Serie A, che non riescono ad uguagliarlo e neppure ad andarci vicino. E allora si buttano sull’Europa, nel “tentativo di mitigare la mediocrità in campionato”. Lo scrive Claudio Savelli su. “Il volo delè diventato una scusa per la discontinuità delle altre che, sapendo di, cercano la redenzione oltre i confini. È una specie di ammissione di colpa. Nessuna ha mai provato a raggiungere la capolista. Nessuna. Mai. Da mesi gli allenatori ripetono che a quei ritmi ilè irraggiungibile e che in caso di scudetto sarà da applaudire e basta. Puro maniavantismo. Fanno i furbi, cercano di cambiare il punto di vista sul loro operato: se ...

