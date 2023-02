La Francia annuncia una “alleanza nucleare europea”: presente anche l’Italia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – A Stoccolma, nella giornata di domani, si svolgerà un incontro che avrà per oggetto la tematica del nucleare al quale prenderanno parte 12 paesi europei, Italia inclusa. La riunione, che vede come principale intrattenitrice la Francia, uno dei leader mondiali in materia di energia nucleare, si terrà a margine del già programmato Consiglio europeo sull’energia. La suddetta “alleanza nucleare” dovrebbe includere, tra gli altri, Romania, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Italia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Croazia, Paesi Bassi e Finlandia. nucleare come pilastro fondamentale Ad annunciare l’incontro sull’alleanza, che dovrebbe includere anche la presenza di Kadri Simson, commissario dell’Unione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb – A Stoccolma, nella giornata di domani, si svolgerà un incontro che avrà per oggetto la tematica delal quale prenderanno parte 12 paesi europei, Italia inclusa. La riunione, che vede come principale intrattenitrice la, uno dei leader mondiali in materia di energia, si terrà a margine del già programmato Consiglio europeo sull’energia. La suddetta “” dovrebbe includere, tra gli altri, Romania, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Italia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Croazia, Paesi Bassi e Finlandia.come pilastro fondamentale Adre l’incontro sull’, che dovrebbe includerela presenza di Kadri Simson, commissario dell’Unione ...

