La Francia alza il velo sull'alleanza nucleare (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Francia continua a puntare sul nucleare. In mezzo alla crisi energetica globale, il governo di Parigi spera in nuovi alleati europei che possano sostenere politiche centrate sull'energia nucleare. Per sondare e costruire le alleanze, domani è previsto una riunione con 12 Paesi membri dell'Unione europea, da quanto si legge sull'agenzia di notizie Reuters. L'incontro avverrà in un momento di alta tensione tra la Francia e i Paesi che credono nel nucleare come fonte di energia a basse emissioni di carbonio, contro Germania e Spagna, che sono contrari a mettere sullo stesso piano queste fonti di energia con le nuove fonti rinnovabili. La riunione per cercare alleati alla linea nucleare è stata organizzata da Agnes Pannier-Runacher, ministra dell'Energia francese, in occasione del ...

