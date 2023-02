La forza delle Madri costituenti, in un libro. Il racconto di Elvira Frojo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il futuro guarda al passato con la voce e i volti delle donne. Un lavoro a quattro mani. Un uomo e una donna uniti per parlare di valori. A 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in un libro pensato per la diffusione nelle scuole, le donne dell’Assemblea costituente raccontano, in prima persona per éscamotage narrativo, la propria storia. “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” (ed. Paoline) è il volume di Romano Cappelletto, responsabile dell’Ufficio stampa Paoline, e Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, dedicato “alle donne e agli uomini di domani”. Il libro, dopo un tour in varie città, è stato presentato, a Roma, nella Sala Curci de “La Civiltà cattolica”, alla presenza del direttore della rivista, padre Antonio Spadaro, e di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana “Joseph ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il futuro guarda al passato con la voce e i voltidonne. Un lavoro a quattro mani. Un uomo e una donna uniti per parlare di valori. A 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in unpensato per la diffusione nelle scuole, le donne dell’Assemblea costituente raccontano, in prima persona per éscamotage narrativo, la propria storia. “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” (ed. Paoline) è il volume di Romano Cappelletto, responsabile dell’Ufficio stampa Paoline, e Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, dedicato “alle donne e agli uomini di domani”. Il, dopo un tour in varie città, è stato presentato, a Roma, nella Sala Curci de “La Civiltà cattolica”, alla presenza del direttore della rivista, padre Antonio Spadaro, e di padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana “Joseph ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... N_DeGirolamo : Da oggi ai vertici della politica italiana ci saranno due donne. Indipendentemente da come la si pensi. Lo dico da… - serracchiani : Il Governo Meloni dovrebbe avere a cuore gli interessi delle donne e invece le prende in giro. La mia dichiarazione… - berlusconi : Grazie all'impegno mio e di tutta la squadra di Forza Italia, sono partite le comunicazioni per gli aumenti delle p… - marcuspascal1 : RT @Cambiacasacca: La vittoria di Elly ci ha mostrato la forza delle idee. Una persona nemmeno iscritta al pd, che in tre mesi raccoglie tu… - Alessan04138070 : RT @cinziettacy: A leggere in giro, tra giornalisti “accreditati” e tifosi di partito, sembra che #Schlein abbia vinto per volere di #Conte… -