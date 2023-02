La forza della danza: si conclude la XVII edizione DanzainFiera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Life&People.it Si è conclusa ieri la XVII edizione di danza in Fiera alla Fortezza da Basso di Firenze, la manifestazione internazionale dedicata al mondo della danza che ha portato insieme tutti gli appassionati del settore con lezioni, performance e workshop coinvolgendo danza classica, contemporanea, hip-hop, latina e molti altri generi. Una nuova energia L’edizione di quest’anno si è svolta all’insegna della continuità e delle novità: prima fra tutte la nuova energia che Pitti Immagine porta all’assetto societario dell’organizzazione, di cui dallo scorso luglio è la nuova proprietaria. Pitti Immagine – che vanta una solida esperienza in campo fieristico occupandosi di eventi moda e lifestyle – ha costruito un prezioso valore aggiunto per ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 27 febbraio 2023) Life&People.it Si è conclusa ieri ladiin Fiera alla Fortezza da Basso di Firenze, la manifestazione internazionale dedicata al mondoche ha portato insieme tutti gli appassionati del settore con lezioni, performance e workshop coinvolgendoclassica, contemporanea, hip-hop, latina e molti altri generi. Una nuova energia L’di quest’anno si è svolta all’insegnacontinuità e delle novità: prima fra tutte la nuova energia che Pitti Immagine porta all’assetto societario dell’organizzazione, di cui dallo scorso luglio è la nuova proprietaria. Pitti Immagine – che vanta una solida esperienza in campo fieristico occupandosi di eventi moda e lifestyle – ha costruito un prezioso valore aggiunto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Non siamo secondi a nessuno nell’amore per l’#Ucraina! Per questo chiediamo che si cerchi la pace! - afferma con fo… - N_DeGirolamo : Da oggi ai vertici della politica italiana ci saranno due donne. Indipendentemente da come la si pensi. Lo dico da… - mastrobradipo : L’oligarca filorusso Ilan #Shor all’assalto della #Moldavia grazie agli sponsor di Forza Italia - orsobrunoUAPDV : ????????????? Si è conclusa oggi nell'Oceano Indiano un'esercitazione navale trilaterale che ha coinvolto navi da guerra… - JermannPeter : RT @Vitality1978: Ci sono amori che sanno unire la forza gentile della tenerezza alla potenza del fuoco della passione Ti travolgono e… -