La Fiorentina torna a vincere | al Bentegodi Verona ko 3-0

(Di lunedì 27 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Lacala il tris sul campo del, imponendosi nettamente al. Un successo maturato già nel primo tempo grazie a Barak e Cabral, con una perla di Biraghi a pochi minuti dalla fine a mettere in cassaforte il risultato. La prima chance è per gli ospiti e arriva al 10?, quando Nico Gonzalez si sposta rapidamente la palla sul sinistro e va al tiro, con la palla che centra il palo di sostegno alla destra di Montipò. Due minuti dopo, la Viola passa in vantaggio. Ikonè salta secco Dawidowicz sulla destra, entra in area e serve all'indietro l'ex di turno Barak che controlla e batte Montipò con un mancino ravvicinato sotto la traversa che vale l'1-0. I gialloblù si divorano il possibile pareggio al 29?, quando Lasagna incorna a lato da ottima posizione dopo un assist dalla destra di ...

Il Milanquindi a conquistare quei punti necessari per ottenere la qualificazione Champions e ... Prossimi avversari lae poi la sfida, ancora molto complicata, contro il Tottenham. ...Commenta per primo VERONA (3 - 4 - 3): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lasagna, Ngonge, Lazovic. Allenatore : Zaffaroni.(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Ikone. Allenatore : Italiano.

