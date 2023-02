La Festa delle luci accende il dibattito sulla cultura (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Le installazioni luminose di “Light is life” si sono spente, ma la Festa delle luci ha acceso il dibattito sulla cultura. L’evento, inserito nell’ambito delle iniziative di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023, si è concluso domenica 26 febbraio e per dieci giorni ha richiamato numerosi visitatori in Città Alta. Sui social è cominciato un confronto che sta coinvolgendo diversi cittadini che si interrogano sulla modalità in cui siamo abituati a fruire delle proposte culturali e non solo. Sul proprio profilo Facebook, Francesco Mazzucotelli, docente universitario, ha scritto: “Io penso che sarebbe cosa buona se usassimo in maniera più parca i superlativi relativi e assoluti, se ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Le installazioni luminose di “Light is life” si sono spente, ma laha acceso il. L’evento, inserito nell’ambitoiniziative di Bergamo Brescia capitale italiana della2023, si è concluso domenica 26 febbraio e per dieci giorni ha richiamato numerosi visitatori in Città Alta. Sui social è cominciato un confronto che sta coinvolgendo diversi cittadini che si interroganomodalità in cui siamo abituati a fruireproposteli e non solo. Sul proprio profilo Facebook, Francesco Mazzucotelli, docente universitario, ha scritto: “Io penso che sarebbe cosa buona se usassimo in maniera più parca i superlativi relativi e assoluti, se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacexele : RT @ilbassottoSC: Quando morì mio padre, io uscivo di casa tutti i giorni, andavo dai miei zii, andavo all'Ikea, a mangiare fuori. Non rius… - Fabiomass65 : RT @fratotolo2: Il #Pd festeggia per la grande “festa di democrazia e partecipazione” delle #primariepd2023: meno 600.000 voti rispetto al… - P_DUrso1 : @france_bis @Rossano26669 Lo spiega a quel terzo di Italia che lavora,investe,produce e paga le tasse. Poi chi alla… - chiara4eyes : RT @fratotolo2: Il #Pd festeggia per la grande “festa di democrazia e partecipazione” delle #primariepd2023: meno 600.000 voti rispetto al… - AlexCorsetti : RT @fratotolo2: Il #Pd festeggia per la grande “festa di democrazia e partecipazione” delle #primariepd2023: meno 600.000 voti rispetto al… -