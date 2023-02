La "disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli", Piantedosi di nuovo nel mirino. Le opposizioni: "Parole indegne" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal "carico residuale" alla "vocazione alle partenze". Sconcerto per la posizione del minsitro dell'Interno dopo il naufragio di Crotone: Calenda: " Prosopopea insopportabile" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal "carico residuale" alla "vocazione alle partenze". Sconcerto per la posizione del minsitro dell'Interno dopo il naufragio di Crotone: Calenda: " Prosopopea insopportabile"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Piantedosi: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei pro… - AlexBazzaro : Ogni vita spezzata nel mediterraneo ricade su chi si ostina a non voler bloccare le partenze favorendo criminali se… - ultimora_pol : Il ministro #Piantedosi: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettano in pericolo la… - contu_f : RT @FaustoDeMaria: A #Piantedosi che dice che la disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vit… - Lorenandriollo : RT @LucillaMasini: “La disperazione non può giustificare viaggi che mettono in pericolo le vita dei figli” ha dichiarato Piantedosi, col cu… -