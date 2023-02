La difesa di Delmastro deposita una memoria in Procura. Cospito esce dall’ospedale e torna in carcere (Di lunedì 27 febbraio 2023) Caso Cospito, la difesa del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro deposita alla Procura di Roma una memoria difensiva. Nel documento depositato dall’avvocato Giuseppe Valentino viene ricostruita tutta la vicenda. Scaturita dall’intervento in Parlamento di Giovanni Donzelli sulla visita in carcere all’anarchico di una delegazione del Pd. Nel documento vengono anche citate anche alcune pronunce della corte di Cassazione. Cospito, la difesa di Delmastro deposita una memoria in Procura Delmastro, iscritto nel registro degli indagati, è stato ascoltato per circa due ore il 17 febbraio scorso a piazzale Clodio. I pm stanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Caso, ladel sottosegretario alla Giustizia Andreaalladi Roma unadifensiva. Nel documentoto dall’avvocato Giuseppe Valentino viene ricostruita tutta la vicenda. Scaturita dall’intervento in Parlamento di Giovanni Donzelli sulla visita inall’anarchico di una delegazione del Pd. Nel documento vengono anche citate anche alcune pronunce della corte di Cassazione., ladiunain, iscritto nel registro degli indagati, è stato ascoltato per circa due ore il 17 febbraio scorso a piazzale Clodio. I pm stanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : La difesa di Delmastro deposita una memoria in Procura. Cospito esce dall’ospedale e torna in carcere… - vivereitalia : Cospito, difesa Delmastro deposita memoria in Procura - News24_it : Cospito, difesa Delmastro deposita memoria in Procura - fisco24_info : Cospito, difesa Delmastro deposita memoria in Procura: (Adnkronos) - Il sottosegretario, iscritto nel registro degl… - pattybonn : @Yves_Florence @CryptoSpia_it @MinisteroDifesa @GuidoCrosetto @SM_Difesa @Esercito @ItalianNavy @ItalianAirForce… -