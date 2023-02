La demografia penalizza l’impresa giovanile bergamasca

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Con una coorte di 7.423 effettivi le imprese giovanili bergamasche rappresentano ben il 9% delle imprese attive iscritte alla Camera di commercio, tuttavia la loro consistenza è calata del 2,5% rispetto all’anno prima. L’andamento decrescente è visibile ancor più nella dinamica dell’ultimo decennio, salvo l’eccezione del 2021 quando la pandemia, o meglio i provvedimenti pubblici di ristoro, hanno interferito determinando l’incremento delle iscrizioni e il congelamento delle cessazioni. Si definiscono imprese giovanili quelle la cui struttura proprietaria e il controllo sono detenuti in prevalenza da persone tra i 18 e i 35 anni. Per le imprese individuali si fa riferimento all’età del titolare, per le società di persone il requisito si deve applicare alla maggioranza dei soci, nelle società di capitali la media delle età dei soci e degli amministratori deve essere inferiore a 35 ...

