La Democrazia Cristiana è tornata: i partiti si uniscono, c'è l'annuncio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nasce la nuova Democrazia Cristiana 3.0. Ad annunciarlo è Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare', che all'Adnkronos spiega di aver chiuso un accordo con l'Udc di Lorenzo Cesa per unire le forze sotto il segno della Dc. Ad accelerare il processo di unificazione, la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, che secondo l'esponente democristiano, ex Forza Italia eletto alle ultime politiche con Fratelli d'Italia in un seggio blindato, ha aperto un varco al centro da riempire con tutte le forze centriste che ci stanno. «È stata raggiunta un'intesa con Lorenzo Cesa e Antonio De Poli, per riunificare i due partiti democristiani del centrodestra», l'Udc e Verde è popolare, assicura Rotondi. Ci sarà dunque una neo formazione politica di stampo centrista con un nuovo simbolo? Rotondi risponde: «L'ipotesi più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Gianfranco #Rotondi, presidente di Verde è Popolare ed eletto in parlamento in quota FdI, ha proposto una fusione c… - tempoweb : #Centro, il ritorno della #DemocraziaCristiana ora è realtà #dc #rotondi #27febbraio #iltempoquotidiano… - JacopoMariaBer1 : Democrazia Cristiana. Molto democratici, poco Cattolici. Sua Eccellenza Jacopo Maria Apostolo Bernasconi SJ In Spir… - zosima16 : @sole24ore E richiamatela Democrazia Cristiana! Siete entrati nel PD col nome di Margherita e li avete portati al d… - _catboyologist : appena uscita di laboratorio mi date queste notizie sconvolgenti che forse il pd smette di essere la democrazia cri… -