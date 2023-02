La crisi del commercio, sono spariti 100mila negozi in dieci anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – sono spariti in dieci anni 100mila negozi. Il dato di Confcommercio descrive una crisi profonda, dilatata nel tempo. Tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante, mette nero su bianco l’ufficio studi nell’analisi ‘Demografia d’impresa nelle città italiane’. sono aumentate solo le attività di alloggio e ristorazione con una crescita di alberghi, bar e ristoranti di +10.275 strutture. Nello stesso periodo, cresce la presenza straniera nel commercio, sia come numero di imprese (+44mila), sia come occupati (+107mila) e si riducono le attività e gli occupati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) –in. Il dato di Confdescrive unaprofonda, dilatata nel tempo. Tra il 2012 e il 2022sparite, complessivamente, oltre 99mila attività dial dettaglio e 16mila imprese diambulante, mette nero su bianco l’ufficio studi nell’analisi ‘Demografia d’impresa nelle città italiane’.aumentate solo le attività di alloggio e ristorazione con una crescita di alberghi, bar e ristoranti di +10.275 strutture. Nello stesso periodo, cresce la presenza straniera nel, sia come numero di imprese (+44mila), sia come occupati (+107mila) e si riducono le attività e gli occupati ...

