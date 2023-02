La Colonscopia non sarà più un’esame invasivo: nuovi metodi (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Colonscopia è un fondamentale esame di prevenzione per tutti che serve a tenere sotto controllo la presenza di masse tumorali. In cosa consiste l’esame? In breve, tramite una sonda endoscopica si va ad esplorare le pareti interne del colon per verificare l’eventuale presenza di lesioni, ulcerazioni, occlusioni e soprattutto masse tumorali. Ed è proprio grazie L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laè un fondamentale esame di prevenzione per tutti che serve a tenere sotto controllo la presenza di masse tumorali. In cosa consiste l’esame? In breve, tramite una sonda endoscopica si va ad esplorare le pareti interne del colon per verificare l’eventuale presenza di lesioni, ulcerazioni, occlusioni e soprattutto masse tumorali. Ed è proprio grazie L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ritenta2 : c'è una cosa che ritengo una verità atroce. confrontare due foto, una dove sta con te e una da solo o con altri. eb… - LuceDiamante3 : @verita2019 polipetti al colon? ma, li asportano durante una normalissima colonscopia! In America, mia sorella in 1… - Uberbored_80 : @Mik_kele Vabbè ma che dobbiamo vedere che non abbiamo ancora visto? In che numero c'è la colonscopia? - Nat_Bologna : @RiccardoAledda E quella nel costume potrebbe essere una colonscopia non autorizzata - Piovegovernolad : Nuova metodica, la Colonscopia non sarà più un esame invasivo. Da oggi si potrà p...Altro...… -