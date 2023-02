La cipolla e i suoi benefici | perché va mangiata

Leggi su tag24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Laè il bulbo commestibile prodotto dalla sua stessa pianta. Conosciuta come la verdura più aromatica, è botanicamente imparentata con altri ortaggi/spezie come l’aglio, il porro, lo scalogno e l’erba cipollina. Laè diffusa in quasi in tutto il mondo, e se ne coltivano molteplici varietà; in Italia tra le più famose troviamo: quella ... TAG24.