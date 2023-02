Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Il politicamente corretto colpisce ancora: questa volta la vittima è il mitico agente 007 ?? - ldigiov : RT @NicolaPorro: Il politicamente corretto colpisce ancora: questa volta la vittima è il mitico agente 007 ?? - orizzontescuola : La censura colpisce anche Ian Fleming: via dai libri di James Bond i termini “scorretti” - angheran70 : RT @NicolaPorro: Il politicamente corretto colpisce ancora: questa volta la vittima è il mitico agente 007 ?? - ananassobasso : RT @NicolaPorro: Il politicamente corretto colpisce ancora: questa volta la vittima è il mitico agente 007 ?? -

Ed è proprio su questa linea che si pone l'ultima, quella nei confronti del grande agente 007. Come riportato dal quotidiano inglese The Telegraph , le storie di James Bond dovranno essere ...'Il clima oggi in Italia è diverso da quei primi momenti, però la cosa che mimolto è l'...dei russi è favorevole alla guerra in Ucraina e la minoranza che è contraria subisce ladi ...

Orrore cancel culture: la censura colpisce pure James Bond Nicola Porro

La censura colpisce Roald Dahl: via le parole “grasso” e “nano” Alto Adige

Il caso Roald Dahl, quando la censura arriva ai libri per bambini - LumsaNews

Roald Dahl e la censura dei classici della narrativa per ragazzi, via le parole ritenute “offensive” e “non inclusive” Tecnica della Scuola