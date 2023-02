La carriera musicale di Niko Pandetta | dai primi passi alle collaborazioni di successo

(Di lunedì 27 febbraio 2023)è un artista emergente che ha già fatto parlare di sé nel mondo della musica. Nato e cresciuto a Roma,si è avvicinato alla musica fin da piccolo, suonando la chitarra e componendo le prime canzoni a soli quattordici anni. Da allora, la suaone per la musica non ha mai smesso L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamorbid : @ajaxinthos + personali sulle scelte musicali fatte dai ragazzi; 'PERDERE tempo con altre cose'- 'cagate di progett… - scherzogeniale : No, Ghibrì, anteponi ti prego, anteponi TUTTO alla tua carriera musicale #90giorniperinnamorarsi - Mingyonissimo : Pronto per la carriera musicale. Cinque minuti più tardi: #90giorniperinnamorarsi - superkelly74 : Carriera musicale che parolone!! Se eri famoso andavi a rimediare sto mignottone di Miona #90giorniperinnamorarsi - Mingyonissimo : La 'carriera musicale' di Gibri #90giorniperinnamorarsi -

"Ho iniziato la miain un'aziendadove abbiamo lavorato tra l'altro a titoli come Ad Astra o Toy Story 4 . Poi, cambiando posizione, sono passato alla creazione di audio per decine ...Tony Riggi, poliziotto per 26 anni, ha iniziato laindagando nel mondo del sottile ... che scientificamente spiegano un metodoalchemico antico ma nuovo, come mezzo per elevare l'...

Cisco racconta i suoi 30 anni di carriera "Credo nella musica come ... il Resto del Carlino

Venerdì 3 marzo: Premio MEI alla Carriera per Stelle sotto casa di ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Chi è Maddalena Svevi di Amici 22: età, biografia, carriera e fidanzato Trend-online.com

“In America ho imparato che rischiare porta risultati. Italia bellissima, ma all’estero ho… Il Fatto Quotidiano

Maurizio Costanzo, il giornalista tuttofare tra musica, cinema e tv La Gazzetta dello Sport

Da oggi cinque puntate speciali de ’il Resto di Bologna’ dedicate al cantautore. Si parte con le testimonianze dei suoi colleghi e amici Morandi, Cremonini e Carboni ...Il giovane cantante Gianmaria sarà ospite negli studi di Domenica In e rilascerà un’intervista inedita a Mara Venier. Attorno a lui c’è tanta curiosità, e voi Siete curiosi di saperne di più Ecco in ...