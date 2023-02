La Brexit ora fa paura? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ci è stato segnalato un articolo apparso su Repubblica il 21 febbraio 2023, dal titolo: La Brexit ora fa paura, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e verdura L’articolo al momento è dietro paywall, ma non è importante, quello che vogliamo verificare è se le immagini che riporta il quotidiano siano davvero una diretta conseguenza dalla Brexit come il titolo dà a intendere, o se invece sia – come dopotutto spiegato nel sottotitolo dell’articolo stesso: Le cause sarebbero il cattivo tempo in Spagna e Marocco, l’inflazione e la crisi dei prezzi La prima cosa da sottolineare è che titolare parlando di Brexit che” fa paura”, e poi nel sottotitolo sostenere che il problema dei razionamenti sia causato dal cattivo tempo in Spagna e in Marocco – che fino a ... Leggi su butac (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ci è stato segnalato un articolo apparso su Repubblica il 21 febbraio 2023, dal titolo: Laora fa, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e verdura L’articolo al momento è dietro paywall, ma non è importante, quello che vogliamo verificare è se le immagini che riporta il quotidiano siano davvero una diretta conseguenza dallacome il titolo dà a intendere, o se invece sia – come dopotutto spiegato nel sottotitolo dell’articolo stesso: Le cause sarebbero il cattivo tempo in Spagna e Marocco, l’inflazione e la crisi dei prezzi La prima cosa da sottolineare è che titolare parlando diche” fa”, e poi nel sottotitolo sostenere che il problema dei razionamenti sia causato dal cattivo tempo in Spagna e in Marocco – che fino a ...

