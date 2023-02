L’ ardua sfida di raccontare la maternità (vera) sui social (Di lunedì 27 febbraio 2023) I social e la narrazione della maternità, una medaglia con due facce agli antipodi: la condivisione sincera che svela quanto siamo tutte felici ma anche un po’ in difficolta, e la nuova gabbia della mamma bella, giovane, ricca e perfetta. raccontare la maternità on line non è così nuovo ma è nuovo quel racconto patinato che trova nel canale delle immagini per eccellenza, instagram, uno schema sempre identico a se stesso. Uno schema che imprigiona tante di noi in un’aspirazione inarrivabile: dalla grande casa pulita, alla carriera da super manager, ai capelli sempre perfetti, alla vita sottile con cinque figli alle costole. Eppure, poter condividere sui social la propria esperienza di maternità ci ha anche permesso di disinnescare tabù, dalla depressione post partum, agli aborti ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ie la narrazione della, una medaglia con due facce agli antipodi: la condivisione sincera che svela quanto siamo tutte felici ma anche un po’ in difficolta, e la nuova gabbia della mamma bella, giovane, ricca e perfetta.laon line non è così nuovo ma è nuovo quel racconto patinato che trova nel canale delle immagini per eccellenza, instagram, uno schema sempre identico a se stesso. Uno schema che imprigiona tante di noi in un’aspirazione inarrivabile: dalla grande casa pulita, alla carriera da super manager, ai capelli sempre perfetti, alla vita sottile con cinque figli alle costole. Eppure, poter condividere suila propria esperienza dici ha anche permesso di disinnescare tabù, dalla depressione post partum, agli aborti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adenesina22 : @disinforrnatico @gas_lerner @DanielePG_Z Non lo so sfida ardua, se mi avessi messo tutti e 2 avrei votato.???? - _SimplyBen_ : @Giovann84877194 @DELILAH42815874 E' una sfida, ardua ma possibile ?? - lamiafinanzait : Gli investitori sostenibili sono chiamati a misurarsi con una sfida difficile: assicurarsi di investire in aziende… - __eleee___ : più cringe tra oriana o Micol sfida ardua #gfvip - GiorgioPasta : L'ardua sfida di Parolo tra lui e la pronuncia di Shomurodov #SpeziaJuve -