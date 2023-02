KRAFTWERK tornano quest’estate in Italia con un nuovo show

(Di lunedì 27 febbraio 2023) I KRAFTWERKin tour con unspettacolo che arriverà inquesta estate per due date imperdibili: il 7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) e l’8 luglio a Genova (Arena Mare, Area Porto Antico). Rimangono validi i biglietti acquistati per le date inizialmente previste nel 2022 a Firenze e Genova. Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo che unisce musica e performance art e si preannuncia unico. La storica band di Düsseldorf, pioniera dell’elettronica, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale”. Dopo lo straordinario successo del 3Dche ha girato il mondo negli ultimi anni, rimane ancora un mistero qualee ...

...alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Krafterwerk...//www.ticketone.it/artist//affiliate=ITT . Rimangono validi i biglietti acquistati per le ...in tour con un nuovo spettacolo che la prossima estate toccherà anche l'Italia per due serate: venerdì 7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) e sabato 8 ...