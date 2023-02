Konrad Lorenz, lo zoologo dell’ imprinting delle oche che fu fondatore dell’etologia scientifica (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 27 febbraio 1989 è morto Konrad Lorenz, considerato il fondatore dell’etologia scientifica, basata sulla ricerca del comportamento animale. L’amore di Konrad Lorenz per gli animali Konrad LorenzKonrad Lorenz ha trascorso la sua infanzia ad Altenberg, sulle rive del Danubio, dove è cominciata la sua passione per gli animali. A soli dieci anni ha scoperto i principi dell’evoluzione, osservando una tavola Archaeopteryx (anello di congiunzione tra rettili e uccelli), leggendo alcuni libri sull’argomento. È proprio in quegli anni che decide di fare il paleontologo.Konrad ha un rapporto speciale con gli animali fin da piccolo. Il suo primo animale preferito è la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 27 febbraio 1989 è morto, considerato iletologia, basata sulla ricerca del comportamento animale. L’amore diper gli animaliha trascorso la sua infanzia ad Altenberg, sulle rive del Danubio, dove è cominciata la sua passione per gli animali. A soli dieci anni ha scoperto i principievoluzione, osservando una tavola Archaeopteryx (anello di congiunzione tra rettili e uccelli), leggendo alcuni libri sull’argomento. È proprio in quegli anni che decide di fare il paleontologo.ha un rapporto speciale con gli animali fin da piccolo. Il suo primo animale preferito è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susialika5 : RT @Dida_ti: La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell’amicizia con un essere umano.… - PasqualeTotaro : RT @Dida_ti: La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell’amicizia con un essere umano.… - WonderfulSpace4 : RT @Dida_ti: La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell’amicizia con un essere umano.… - Cazzola123 : RT @Dida_ti: La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell’amicizia con un essere umano.… - Sofistikada06 : RT @Dida_ti: La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell’amicizia con un essere umano.… -