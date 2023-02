Kimpembe: Stagione Finita, il PSG Rammaricato per non Aver Preso Skriniar a Gennaio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un triste epilogo per il centrale francese: dopo un quarto d’ora di gioco contro il Marsiglia, l’infortunio è stato fatale e il verdetto è stato chiaro: si dovrà operare e non tornerà in campo prima del 2023-24, quando il slovacco sarà già sotto la Torre Eiffel Un amaro destino per il Psg. A Gennaio, quando il club della capitale aveva rifiutato un’offerta da 10 milioni di euro per Avere subito Milan Skriniar, si era creduto di Aver fatto la scelta giusta, confidando nel recupero di Kimpembe. Ma il difensore francese, che aveva già saltato il Mondiale in Qatar per infortunio ed era rientrato l’11 febbraio, è di nuovo fuori dal campo. Stavolta definitivamente. Nel match di ieri al Velodrome era partito titolare, ma la sua avventura è durata solo un quarto d’ora: un problema a un tendine d’Achille ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un triste epilogo per il centrale francese: dopo un quarto d’ora di gioco contro il Marsiglia, l’infortunio è stato fatale e il verdetto è stato chiaro: si dovrà operare e non tornerà in campo prima del 2023-24, quando il slovacco sarà già sotto la Torre Eiffel Un amaro destino per il Psg. A, quando il club della capitale aveva rifiutato un’offerta da 10 milioni di euro pere subito Milan, si era creduto difatto la scelta giusta, confidando nel recupero di. Ma il difensore francese, che aveva già saltato il Mondiale in Qatar per infortunio ed era rientrato l’11 febbraio, è di nuovo fuori dal campo. Stavolta definitivamente. Nel match di ieri al Velodrome era partito titolare, ma la sua avventura è durata solo un quarto d’ora: un problema a un tendine d’Achille ...

