Kimpembe, stagione finita. E ora il Psg ha il rammarico di non aver preso a gennaio Skriniar (Di lunedì 27 febbraio 2023) rammarico Psg. A gennaio, quando non si era spinto oltre una proposta da 10 milioni di euro per avere subito Milan Skriniar, il club della capitale credeva di aver fatto la scelta giusta. Il d.s. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023)Psg. A, quando non si era spinto oltre una proposta da 10 milioni di euro pere subito Milan, il club della capitale credeva difatto la scelta giusta. Il d.s. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Kimpembe, stagione finita. E ora il Psg ha il rammarico di non aver preso a gennaio Skriniar - Antoniomag_ : ????Ieri in #MarsigliaPsg Presnel #Kimpembe ha riportato una rottura del tendine di Achille. Il classe '95 si dovrà o… - infoitsport : PSG, stagione finita per Kimpembe: rottura del tendine d'achille - cmdotcom : PSG, stagione finita per Kimpembe: rottura del tendine d'achille - infoitsport : Il Psg perde i pezzi: infortunio al tendine d’Achille per Kimpembe e stagione finita -