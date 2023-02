Kim Kardashian musa di Dolce&Gabbana: dalla campagna alla fashion week (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un sogno di lusso e moda a occhi aperti. Kim Kardashian è la protagonista della nuova campagna di Dolce&Gabbana e posa, bellissima, sexy e bionda, con i capi della collezione primavera/estate 2023, che sottolineano le sue curve da capogiro. Il brand e l’imprenditrice hanno di recente svelato le immagini patinate. Pochi giorni dopo Kim è arrivata a Milano, per la fashion week. Sensuale nella campagna Kim in uno scatto della campagnaAffascinante, carismatica e sensuale: Kim Kardashian, negli scatti del duo Mert&Marcus è diva all’ennesima potenza. Con le sue forme morbide e il suo piglio deciso, è la sintesi perfetta dell’ideale di femminilità della maison made in Italy. Languida e allo stesso tempo potente, posa con tutto il suo carico di sex appeal nelle foto in ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un sogno di lusso e moda a occhi aperti. Kimè la protagonista della nuovadi Dolce&Gabbana e posa, bellissima, sexy e bionda, con i capi della collezione primavera/estate 2023, che sottolineano le sue curve da capogiro. Il brand e l’imprenditrice hanno di recente svelato le immagini patinate. Pochi giorni dopo Kim è arrivata a Milano, per la. Sensuale nellaKim in uno scatto dellaAffascinante, carismatica e sensuale: Kim, negli scatti del duo Mert&Marcus è diva all’ennesima potenza. Con le sue forme morbide e il suo piglio deciso, è la sintesi perfetta dell’ideale di femminilità della maison made in Italy. Languida e allo stesso tempo potente, posa con tutto il suo carico di sex appeal nelle foto in ...

