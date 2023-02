Katy Perry scoppia a piangere ad American Idol: “Le cose devono cambiare!” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momento emozionante ad American Idol per Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie. Un ragazzo si è presentato ai provini del talent ed ha rivelato che dopo essere sopravvissuto ad una sparatoria nella sua scuola ha deciso che avrebbe voluto provare a partecipare ad American Idol. “Ciao sono Trey, sono di Santa fe in Texas. Sono qui per vari motivi, anche perché nel 2018 un uomo armato è arrivato nella mia scuola. Ero nell’aula d’arte uno e lui ha sparato all’aula d’arte due prima di raggiungere l’aula d’arte uno. Ho perso molti amici. Otto studenti sono stati uccisi. Due insegnanti sono stati uccisi. Ed è stato davvero terribile. Santa Fe ha avuto una brutta reputazione dal 2018. Quello che abbiamo dovuto passare è stato terribile. Adesso sento di avere la mia comunità ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 febbraio 2023) Momento emozionante adper, Luke Bryan e Lionel Richie. Un ragazzo si è presentato ai provini del talent ed ha rivelato che dopo essere sopravvissuto ad una sparatoria nella sua scuola ha deciso che avrebbe voluto provare a partecipare ad. “Ciao sono Trey, sono di Santa fe in Texas. Sono qui per vari motivi, anche perché nel 2018 un uomo armato è arrivato nella mia scuola. Ero nell’aula d’arte uno e lui ha sparato all’aula d’arte due prima di raggiungere l’aula d’arte uno. Ho perso molti amici. Otto studenti sono stati uccisi. Due insegnanti sono stati uccisi. Ed è stato davvero terribile. Santa Fe ha avuto una brutta reputazione dal 2018. Quello che abbiamo dovuto passare è stato terribile. Adesso sento di avere la mia comunità ...

