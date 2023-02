Juventus-Torino streaming gratis e diretta tv Sky? Dove vedere derby Serie A (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il derby Juventus-Torino, valido per la 24esima giornata della Serie A 2022/23, si gioca martedì 28 febbraio alle ore 18 nell’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercano il quarto successo consecutivo in campionato mentre i granata sono reduci dal pareggio contro la Cremonese. Le probabili formazioni di Juventus-Torino Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Torino-Juventus, streaming gratis LIVE oggi e diretta TV Serie A Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il, valido per la 24esima giornata dellaA 2022/23, si gioca martedì 28 febbraio alle ore 18 nell’Allianz Stadium di. I bianconeri cercano il quarto successo consecutivo in campionato mentre i granata sono reduci dal pareggio contro la Cremonese. Le probabili formazioni di(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:LIVE oggi eTVA Probabili formazioni ...

