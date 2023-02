Juventus - Torino pronostico: 1+Under 3.5 paga 2.25 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Juventus ospita il Torino all'Allianz Stadium per il sempre affascinante derby della Mole: si gioca martedì 28 febbraio, con calcio d'inizio alle 20.45. I bianconeri arrivano galvanizzati dalla ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laospita ilall'Allianz Stadium per il sempre affascinante derby della Mole: si gioca martedì 28 febbraio, con calcio d'inizio alle 20.45. I bianconeri arrivano galvanizzati dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccidetel… - ZZiliani : Io non so se i magistrati di Torino siano impazziti oppure no. Di certo accusano la #Juventus di aver inserito a bi… - ZZiliani : Come già scritto, l’invio delle carte dei PM di Torino alle Procure delle città sedi delle succursali della… - solina_paolo : RT @juventusfans: Nell’allenamento di questa mattina cori contro la #Juventus da parte dei tifosi del #Torino: “Uccideteli, uccideteli!”… - 92Salvi : RT @allegrivia: max turbato dalle registrazioni avvenute mentre raccomandava i suoi ragazzi di non fare più di 3 tiri in porta con il Torin… -