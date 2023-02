Juventus-Torino, Juric: “A volte vince il più debole. Siamo pronti” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La settimana è stata buona, abbiamo recuperato qualcuno e alzato il livello di altri. Penso che Siamo pronti”. Sono le sensazioni di Ivan Juric alla vigilia del derby del suo Torino sul campo della Juventus. Un punto separa le due squadre in classifica: “Come organici Siamo diversi, ma a volte vince chi è più debole con entusiasmo, voglia e grinta – spiega in conferenza stampa il tecnico -. Vogliamo provarci, anche se con il Di Maria dell’ultimo mese sarà difficile. Speriamo di limitarlo”. Sarà disponibile Samuele Ricci: “Ha fatto due allenamenti con noi, penso che possa entrare durante la gara: quando arrivi da infortuni muscolari, è meglio non partire subito e andare a step. E’ una gara importantissima, ma non voglio perderlo di ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) “La settimana è stata buona, abbiamo recuperato qualcuno e alzato il livello di altri. Penso che”. Sono le sensazioni di Ivanalla vigilia del derby del suosul campo della. Un punto separa le due squadre in classifica: “Come organicidiversi, ma achi è piùcon entusiasmo, voglia e grinta – spiega in conferenza stampa il tecnico -. Vogliamo provarci, anche se con il Di Maria dell’ultimo mese sarà difficile. Speriamo di limitarlo”. Sarà disponibile Samuele Ricci: “Ha fatto due allenamenti con noi, penso che possa entrare durante la gara: quando arrivi da infortuni muscolari, è meglio non partire subito e andare a step. E’ una gara importantissima, ma non voglio perderlo di ...

