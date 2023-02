Juventus: nuovi controlli al J Medical per Milik (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mattinata di controlli per Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco si è presentato al J Medical per ulteriori approfondimenti. L’attaccante è fermo da quasi un mese per l’infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza lo scorso 29 gennaio. Milik spera di ricevere buone notizie e di avere l’ok per rientrare gradualmente a lavorare insieme al resto del gruppo: il tecnico Allegri lo aspetta, anche per avere un’alternativa in più a Vlahovic e Kean. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Mattinata diper Arkadiusz. Il centravanti polacco si è presentato al Jper ulteriori approfondimenti. L’attaccante è fermo da quasi un mese per l’infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza lo scorso 29 gennaio.spera di ricevere buone notizie e di avere l’ok per rientrare gradualmente a lavorare insieme al resto del gruppo: il tecnico Allegri lo aspetta, anche per avere un’alternativa in più a Vlahovic e Kean. SportFace.

