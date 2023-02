Juventus, la probabile contro il Torino: rientra Bremer, Paredes al posto di Locatelli (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Juventus ha effettuato una seduta mattutina alla vigilia del derby contro il Torino. Come annunciato dal tecnico torneranno a disposizione Chiesa e Pogba, entrambi dovrebbero andare ad accomodarsi in panchina al pari di capitan Bonucci. Davanti a Szczesny, difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro. Esterni Cuadrado e Kostic rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mezzo al campo Paredes dal primo minuto con al fianco Fagioli e Rabiot. In attacco Di Maria giocherà alle spalle di Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laha effettuato una seduta mattutina alla vigilia del derbyil. Come annunciato dal tecnico torneranno a disposizione Chiesa e Pogba, entrambi dovrebbero andare ad accomodarsi in panchina al pari di capitan Bonucci. Davanti a Szczesny, difesa a tre con Danilo,e Alex Sandro. Esterni Cuadrado e Kostic rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mezzo al campodal primo minuto con al fianco Fagioli e Rabiot. In attacco Di Maria giocherà alle spalle di Vlahovic. SportFace.

