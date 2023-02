Juventus, Allegri: “Torino difficile. L’obiettivo è fare punti e rientrare in zona Europa” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Derby è alle porte e Massimiliano Allegri ha commentato la sfida di domani sera in conferenza stampa: “Sappiamo l’importanza della sfida, il Torino aggredisce e attacca molto facendo pressione. Dovremo essere bravi e calarci nella realtà della partita. Dopo la penalizzazione ci siamo fissati degli obiettivi, a piccoli passi raggiungere il quarto posto. Noi indipendentemente da quello che succede fuori dal campo noi dobbiamo fare i punti”. Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Pogba e Chiesa saranno convocati. Paul se servirà entrerà in campo, Federico difficilmente partirà dall’inizio. Sono giocatori che hanno passato un periodo lungo di inattività, bisogna gestirli bene. Inoltre Vlahovic sta bene, Milik rientrerà dopo la sosta, Miretti tornerà anche lui dopo il derby, mentre Kaio e ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Derby è alle porte e Massimilianoha commentato la sfida di domani sera in conferenza stampa: “Sappiamo l’importanza della sfida, ilaggredisce e attacca molto facendo pressione. Dovremo essere bravi e calarci nella realtà della partita. Dopo la penalizzazione ci siamo fissati degli obiettivi, a piccoli passi raggiungere il quarto posto. Noi indipendentemente da quello che succede fuori dal campo noi dobbiamo”. Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Pogba e Chiesa saranno convocati. Paul se servirà entrerà in campo, Federico difficilmente partirà dall’inizio. Sono giocatori che hanno passato un periodo lungo di inattività, bisogna gestirli bene. Inoltre Vlahovic sta bene, Milik rientrerà dopo la sosta, Miretti tornerà anche lui dopo il derby, mentre Kaio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, da #Pogba e Chiesa a Bonucci: #Allegri fa il punto in conferenza verso il Torino - gippu1 : Se ad #Allegri non piacciono più gli 1-0 e le battute sul corto muso e sui cavalli, ben venga: ne guadagnerà in spe… - ZZiliani : Fuori dalle Coppe e al 99% in B, la #Juventus non potrà più permettersi #DiMaria, #Vlahovic, #Chiesa ecc., ma nemme… - AdriJuve64 : VIDEOCONFERENZA ALLEGRI VIGILIA JUVENTUS TORINO 27 02 2023 - hicsunt_leones_ : RT @thegrandmaximus: Le tattiche di #Allegri sono vecchie e inefficienti, e il suo metodo di allenamento sembra un rituale preistorico. La… -