Juventus | Alex Sandro verso il rinnovo fino al 2024

(Adnkronos) – Alex Sandro vestirà la maglia della Juventus anche nella stagione 2023-2024. Il terzino brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno, ma dopo un'attenta valutazione, secondo quanto riporta Sky Sport, il club ha deciso di puntare ancora su di lui. Nel contratto di Alex Sandro c'è una clausola per il rinnovo automatico a una soglia di presenze che il brasiliano riuscirà a raggiungere. La Juventus potrebbe liberarsi pagando un indennizzo tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro, ma non verrà esercitata perché l'idea è di continuare ancora insieme. Acquistato per 26 milioni di euro nell'estate 2015 dal Porto, Alex Sandro è all'ottava stagione con la maglia della Juventus.

